Julio Cesar | L’Inter potrebbe sfruttare un fattore Vincere darebbe questo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)si è pronunciato nel pre-partita della sfida tra Manchester City e Inter. L’ex nerazzurro ha espresso le sue sensazioni in merito all’incontro. IL RAGIONAMENTO – L’ex calciatore delsi è così espresso nel pre-partita di Manchester City-Inter a Prime Video: «Non so searriverà con lo spirito di vendetta, madarsi che i nerazzurri arrivino con quell’amarezza per la finale persa 15 mesi fa. Si parte da una competizione battendo fuoricasa il Manchester, ciò ti dà la fiducia giusta per il futuro. Devi sempre avere i piedi per terra, però ti dà una fiducia molto grande». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «un