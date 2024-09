Inter-Milan le ultime sulle condizioni di Maignan | resta un dubbio – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In vista di, derby di Serie A che si giocherà domenica 22 settembre, i rossoneri vivono con preoccupazione la situazione legata alledi Mike, uscito nel secondo tempo della sfida contro il Liverpool. Queste lesue. LA SITUAZIONE –potrebbe non essere privata di un suo atteso protagonista: Mikepotrebbe infatti essere della partita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore si è sottoposto a esami strumentali che non hanno ravvisato un trauma contusivo come risultato dello scontro di gioco con Fikayo Tomori nel corso del match di Champions League perso per 1-3 contro il Liverpool.