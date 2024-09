Incidente fra due auto a Chieve | morta una donna di 76 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(Cremona) – Gravestradale a, in provincia di Cremona:unadi 76. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 17 lungo la Sp62 e ha coinvolto duemobili. I veicoli si sono scontrati e, a seguito dell’impatto, entrambi si sono ribaltati. Su una delleviaggiava ladi 76che èsul colpo. Sull’altra c’era un uomo di 61che fortunatamente ha riportato conseguenze contenute: un trauma torace e uno al braccio, per i quali è stato trasportato all’ospedale di Cremona in codice giallo. Sul luogo dell’sono intervenuti elisoccorso,medica e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale per i rilievi del caso .