In Italia sono più di 14 milioni i soggetti che necessitano di misure speciali per affrontare la nuova fase della vita della terza età Per questo sono state introdotte per loro delle agevolazioni

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Diventare anziani oggi, pur essendo meno difficile di un tempo, è comunque un passaggio a unapiù tranquilla, dove si devono lasciare andare alcune cose come il lavoro, per esempio, e se ne acquistano altre, come gli acciacchi, che invece aumentano. Ci, però, anche dei lati positivi: intanto, l’aspettativa di, e di unabuona, si è di molto allungata; inoltre, si ha del tempo libero in più per fare altri tipi di attività e per stare insieme alle persone per le quali il tempo non c’era mai. A dirla tutta, però, c’è anche un’altro fatto importante: citanti servizi che non si devono pagare.