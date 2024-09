Il 20 settembre 2024 ritornano le OUT OFFLINE con CARRY ON

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Da venerdì 20sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “ON”, il nuovo singolo delle OUT. “ON”, il nuovo singolo delle OUTarriva il 20Da venerdì 20sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “ON”, il nuovo singolo delle OUT.“on” è un brano che esplora i legami umani, mossi da ricordi ed emozioni. Cosa rappresenta “On” delle Out? Una delicata riflessione sul passato rivela momenti condivisi che rimangono impressi nel cuore anche se profonda è la consapevolezza che la vita evolve e che le strade intraprese possono portare a direzioni diverse. Ma nonostante le difficoltà l’importante è proseguire e decidere di farlo con coraggio.