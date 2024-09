Freedom Wars Remastered – L’action per PSVita farà il suo ritorno

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una pena detentiva di un milione di anni è il prezzo da pagare per poter vivere. In un futuro distopico, il mondo è stato devastato dall’inquinamento e privato delle risorse naturali, mentre l’umanità vive in enormi complessi carcerari chiamati Panopticon. All’inizio del prossimo anno, Bandai Namco Europe pubblicherà per le piattaforme della generazione attualeRemasteres, il celebre gioco d’azione in origine lanciato per PlayStation Vita. Ambientato in un futuro da incubo dove chiunque nasca in questo paesaggio infernale è considerato un “Peccatore”, i giocatori dovranno cercare la propria libertà offrendosi volontari per operazioni di combattimento estremamente pericolose competendo con altri Panopticon per ciò che resta delle risorse in calo del pianeta.