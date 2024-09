Dobbiamo adattarci in fretta alla categoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Dovremo al più presto". Parole di Daniele Paponi, da oltre venti anni protagonista nei prof. Quest’anno è sceso in D, a Castelfidardo, "perché dopo 21 anni di vagabondaggio la priorità sono i figli e la famiglia, non volevo andare più in giro - risponde la punta anconetana, classe 1988-. Il Castelfidardo l’ho scelto perché mi hanno aspettato. L’ho apprezzato molto. Ora proverò ad aiutarli a mantenere la. Sarebbe il regalo più bello da fare". Due partite di campionato, altrettanti ko. L’ultimo a Isernia, "anche se la prestazione è stata positiva. Siamo stati bravi ada un campo impraticabile. Abbiamo creato, siamo stati compatti fino all’ultimo secondo. Non è bastato. Dovremo essere più concreti, mettere più cattiveria. Ma non fasciamoci la testa.