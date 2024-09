Come rammendare un calzino in poche mosse

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Viviamo oggi in un’epoca di grande consumismo, e al più semplice contrattempo rispondiamo gettando via ciò che non funziona più per acquistare qualcosa di nuovo. Per fortuna, tuttavia, sempre più persone decidono di adottare i vecchi rimedi di un tempo, così da risparmiare e fare del bene all’ambiente. È forse nel campo dell’abbigliamento che più si vede questo cambiamento: sistemare abiti usati e dar loro nuova vita è quanto di meglio si può fare per evitare sprechi inutili. Ecco allora che, con ago e filo, si possonoanche i calzini che, ahinoi, si bucano fin troppo facilmente. Scopriamofare.