Caos Roma la tensione è altissima | interviene anche la Polizia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 18 Settembre 2024 22:56 di Alessia, i tifosi inseguono uno dei Big giallorossi tanto chela: ecco cos’è successo. A Trigoria non accenna a placarsi la: i tifosi non hanno apprezzato l’esonero improvviso di Daniele De Rossi. Le contestazioni per lasono ancora forti. Un Big è finito nel mirino: è stato inseguito ed è dovuta intervenire la. I tifosi della, da questa mattina, si sono riuniti fuori dal centro sportivo giallorosso e hanno mostrato la propria vicinanza a Daniele De Rossi. Al tempo stesso hanno tuonatocontro alcuni giocatori, soprattutto contro Lorenzo Pellegrini. La situazione non sembra essere rientrata, anzi è paradossalmente peggiorata e a farne le spese è stato lo stesso capitano giallorosso.