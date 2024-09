Calcio Serie C Pontedera | l’attacco funziona la difesa meno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Produzione offensiva prolifica, efficacia difensiva da migliorare. Sembrano dire questo le prime 4 giornate di campionato delin tema di reti, fatte e subite. E sembrano ricalcare un po’ l’andamento della stagione passata – nonostante un allenatore diverso, da Canzi ad Agostini e un sistema di gioco diverso – chiusa dai granata in nona posizione con 53 reti segnate e 54 incassate, facendo registrare rispettivamente il quinto miglior attacco e la quindicesima peggioredel girone. Oggi, dopo 360’ di campionato, la squadra di Agostini hapiù pericoloso del girone (questo però se la Torres non segna più di 2 gol al Milan Futuro nel recupero di stasera della 3a giornata) con 8 reti nonostante che a Pesaro sia rimasta a bocca asciutta per la prima volta.