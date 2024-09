Botte e minacce alla ex | condannato 32enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Gli davo fastidio perché ero il suo capo". C’è anche questo tra i moventi che, secondo una donna, avrebbero spinto il suo ex convivente, conosciuto sull’ambiente di lavoro, a vessarla. Lei ha sporto denuncia, poi approdata a un decreto di giudizio immediato, di fronte al quale l’uomo ha chiesto il rito abbreviato. All’esito del processo di primo grado, celebrato lunedì, il giudice Luca Ramponi ha assolto ildall’accusa di maltrattamenti in famiglia e lo haa 10 mesi per un episodio di lesioni. I fatti contestati sono avvenuti tra le mura di casa, a Vezzano. Secondo quanto riferito ddonna, una 46enne, dal gennaio al dicembre 2023 lui l’avrebbe minacciata con frasi di questo tenore: "Ti ammazzo, non vali niente, sei una pazza" e "Sei una razzista non posso sottostare a te". E poi l’avrebbe percossa, prendendola per il collo e spingendola a terra.