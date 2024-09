Atp Chengdu 2024 | Sonego eliminato al primo turno Daniel lo sconfigge in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Taronon vinceva un match a livello di main draw Atp dallo scorso aprile. E’ tornato a farlo, quasi cinque mesi dopo, in occasione dell’Atp 250 dindo alLorenzo. 6-4 7-5 il punteggio dell’incontro, durato 1h29? e caratterizzato da un grande equilibrio. Il tennista azzurro non ha giocato neppure male, ma ha pagato a caro prezzo due passaggi a vuoto, uno per set, uscendo di scena anzitempo sul cemento cinese. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV CRONACA – Nelparziale è stato il break subito nel terzo gioco a fare la differenza; il piemontese ha poi avuto la chance per ricucire il gap nell’ottavo gioco, ma ha fallito la palla break (l’unica a sua disposizione dell’intero match).