Alzheimer Mocali Airalzh | In 10 anni investiti 4 mln

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "In 10di attivitàonlus ha finanziato 82 assegni di ricerca, a cui si sono aggiunti 26 progetti per ricercatori under 40, per un investimento totale di oltre 4 milioni di euro. Risultati che ci rendono orgogliosi e che sono stati ottenuti grazie al contributo di grandi e piccoli donatori che ci hanno sempre sostenuto". Così all'Adnkronos Salute Alessandra, presidente di Associazione italiana ricerca, in occasione della conferenza stampa per il decennale di fondazione di, al ministero della Salute a Roma. Tra i progetti di ricerca finanzianti daelenca quelli su "prevenzione, diagnosi precoce, individuazione dei bersagli e nuove terapie farmacologiche".