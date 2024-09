22 anni di abbandono e degrado all’ex Lebole | l’ordinanza del Comune di Arezzo scuote i proprietari

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Daarriva un ultimatum: ilha emesso un’ordinanza che impone alo dell’area ex, l’imprenditore Marco Carrara, di ripristinare il decoro dell’area entro 60 giorni. Questo intervento era atteso da tempo, visto che da oltre vent’la zona, un tempo sede di una delle aziende più prestigiose della città, è abbandonata al. Il lungo braccio di ferro tra le istituzioni e la proprietà ha visto susseguirsi diverse giunte comunali, ma sempre con lo stesso risultato: progetti approvati e mai realizzati, continui cambi di piani e richieste da parte dei, seguite da rifiuti di portare a termine i lavori. Già nel 2015, durante l’amministrazione Fanfani, si arrivò a discutere fino a notte fonda per approvare un piano operativo, che però non venne mai eseguito.