Violenze in corsia accoltellato un medico nell’ospedale di Bolzano Perforato il timpano a un altro a Cagliari

(Di martedì 17 settembre 2024) Ancora medici aggrediti in. Un dottore è statoieri sera nel reparto di psichiatria dell’Ospedale “San Maurizio” a. Gli agenti sono intervenuti d’urgenza e hanno soccorso il sanitario, che pochi attimi prima era stato raggiunto da un fendente alla schiena sferratogli con un coltello da cucina da un uomo. In seguito è stato identificato per un 57enne bolzanino, incensurato, in passato in cura nello stesso reparto, ma attualmente non ricoverato. Gli agenti hanno sequestrato il coltello, abbandonato per terra dall’aggressore prima di darsi alla fuga. Il, per fortuna, ha riportato solo lesioni superficiali.