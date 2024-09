Rifiuti interrati dal clan teste al processo | Falda contaminata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIdaldei Casalesi sotto la stadio di Casal di Principe (Caserta) avrebbero contaminato le falde acquifere, mettendo a rischio la salute della popolazione. È quanto emerge dal racconto del funzionario Arpac sentito come testimone al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nelper itossici della camorra, in cui sono imputati “pezzi da novanta” della cosca, come Walter Schiavone, fratello del capoFrancesco “Sandokan” Schiavone, noto per la sua villa in stile Scarface, che per anni è stata l’emblema del potere camorristico, poi confiscata dallo Stato; nelanche il cugino di Walter e di Sandokan, Francesco Schiavone conosciuto come “Cicciariello“, e gli esponenti di primo piano delNicola Pezzella e Luigi D’Ambrosio.