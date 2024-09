Piazza Costa scavi conclusi Ma la nuova pavimentazione slitta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Inarcheologici. La seconda fase dei lavori è terminata ma considerato che da oggi è prevista la pioggia per tutta la settimana (poi seguiranno diversi giorni per asciugare il terreno), la messa a terra dellanon inizierà prima di ottobre. Di conseguenza slitterà a gennaio 2025 la terza fase del cantiere (lato bar Darderi da via Arco d’Augusto a via Montevecchio). "Questo per consentire agli operatori di– spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – di svolgere in serenità le loro attività commerciali nel periodo natalizio".