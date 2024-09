Perché non l’avete fatta entrare?! Grande Fratello bufera sulla concorrente famosa | Non è giusto la volevamo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 17 settembre 2024) La prima puntata del, andata in onda lunedì 16 settembre 2024, ha visto l’entrata dei nuovi concorrenti, ma ciò che ha davvero scatenato il caos sui social è stata l’assenza di Giulia Mannucci. Attesa conentusiasmo dai fan, Giulia non ha varcato laporta rossa, lasciando delusi molti spettatori. La mancata partecipazione ha generato una valanga di commenti sui social, con fan curiosi di sapere cosa fosse successo. Alcuni hanno criticato la produzione per la scarsa trasparenza, mentre altri hanno ipotizzato che si trattasse di una strategia per creare suspense. Nonostante la delusione iniziale, i fan del reality sperano ancora di vedere Giulia nella seconda puntata, in onda giovedì. Tuttavia, un dettaglio ha alimentato ulteriori dubbi: nella clip di presentazione dei nuovi concorrenti, Giulia Mannucci non è stata nemmeno menzionata.