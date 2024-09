Oppini | Sognavo Conte alla Juve ma ora fa grande il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 17 settembre 2024) Francesconon nasconde il suo rammarico per Antonio, il vero colpo del, e si proiettasfida contro lantus. Il contorovescia perntus-è già iniziato e i tifosi di entrambe le squadre sono in fermento. Tra i più appassionati c’è Francesco, dichiarato tifosontino, che ai microfoni di Televomero ha espresso tutto il suo rammarico per non aver visto Antoniotornare sulla panchina dellantus. “Ilè una squadra costruita, ma il vero colpo è. Lo, speravo di vederlo di nuovo lì, ma è ilche ha fatto il colpo. È lui il valore aggiunto degli azzurri.” Con queste parole,ha fatto capire quanto avrebbe voluto vedereguidare ancora la squadra bianconera. “La mano disi vede subito” Non solo rimpianti, ma anche tanti complimenti per il tecnico salentino.