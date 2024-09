Napoli inarrestabile una questione di ‘bravura’ o fortuna?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo un inizio difficile e una clamorosa sconfitta, ildi Conte risorge grazie a Lukaku e a una serie di prestazioni decisive. La Serie A 2024/2025 continua a sorprendere con ildi Antonio Conte che, nonostante una partenza a rilento, ora si trova saldamente in vetta alla classifica, dietro solo all’Udinese, grande rivelazione di questo avvio di campionato. Dopo un inizio difficile, gli azzurri hanno conquistato 9 punti grazie a una serie di prestazioni convincenti, sostenute anche dall’impatto decisivo di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, arrivato come il grande colpo di mercato estivo, si è dimostrato subito un elemento cruciale per la squadra. La sua prestazione contro il Parma, con un gol e un assist, ha messo in risalto il suo valore, ma è stata la sua apparizione contro il Cagliari a consacrarlo definitivamente.