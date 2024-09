Migranti Meloni incassa ok Starmer | Se modello Albania funziona sarà chiave di volta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) – E’ laburista, ha preso il posto dell”amico’ Rishi Sunak a Downing Street mandando a casa il conservatore con cui Giorgiaaveva stretto un asse di ferro. Eppure è il primo ministro inglese Keira servire alla premier italiana l’assist che non ti aspetti, perché regge su uno dei dossier più invisi alla sinistra italiana, ovvero ile l’apertura dei due hotspot pernati da un accordo stretto nel novembre scorso con Edi Rama. Chiuso in un cassetto ilRuanda di Sunak, per lo più a causa dei costi e dei dubbi sull’efficacia del suo potenziale dissuasivo,vola a Roma per capire come il governo di centrodestra abbia innescato “le riduzioni piuttosto drastiche” di flussi immigratori irregolari. “Voglio capire come è successo”, afferma prima di incontrare la premier.