Masciadri si getta l’infortunio alle spalle | Ora sto bene e questa Rbr è molto forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) di Loriano Zannoni C’è la freschezza del nuovo Stefano, nella Rinascita che si prepara alla stagioneporte. Il lungo, infortunatosi alla pianta del piede nella scorsa fase a orologio a Torino, ha lavorato l’intera estate per recuperare la piena forma e si è presentato allo start della preparazione tirato a lucido. Nei test amichevoli è stato uno dei più brillanti. "Devo dire che sonocontento – spiega–. La riabilitazione è andata, ma il vero back ce l’hai quando fai sul serio sul campo. Nei primi dieci giorni di preparazione eravamo d’accordo che non avrei fatto tutto e che avremmo cominciato gradualmente, ma le sensazioni erano giàbuone. Dopo quattro mesi, la voglia di ricominciare è tanta, è innegabile. Ai priminamenti ero un po’ disorientato, ma è durato un attimo. Lo stesso coach mi ha detto ‘Sembra che non hai avuto nulla’".