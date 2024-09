L' autogol di Rabiot senza Champions e a metà stipendio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 17 settembre 2024) Breve storia (per ora)lieto fine. Adriensi è accasato al Marsiglia e può tornare a fare il mestiere del calciatore professionista. E' successo due mesi dopo l'ultima apparizione su un campo di calcio, nella semifinale dell'Europeo persa dalla Francia contro la Spagna. Poi più nulla se non lunghe vacanze e preparazione fisica in solitaria aspettando il momento giusto per rimettersi in pista. Che per, arrivato a scadenza di contratto con la Juventus, significava rispettare due condizioni: una squadra nel grande giro dellaLeague e unosuperiore ai 7,5 milioni di euro netti garantiti dai bianconeri e che Giuntoli aveva messo sul tavolo anche per il prossimo triennio. Se i numeri hanno un senso, la missione è stata completamente fallita.