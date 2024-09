La Perla in ansia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Sono settimane decisive per la rinascita della, la storica azienda di lingerie di lusso che da mesi è alle prese con una profonda crisi. Da tempo, le lavoratrici, i sindacati, i commissari e i liquidatori delle aziende che hanno in mano la realtà italiana sono al lavoro, coordinati dal ministero delle imprese e del made in Italy, per rimettere in carreggiata uno dei marchi storici e nobili non solo di Bologna, ma di tutto il Paese. L’obiettivo è quello di trovare una quadra tra alcune vicende giudiziarie – una è incardinata in Inghilterra – per poter traghettare Lain mano a qualcuno che finalmente la rilanci.