La Jesina si fa subito rispettare ed è in vetta Giorgini | Grande prestazione da parte dei ragazzi

(Di martedì 17 settembre 2024) Tre squadre a punteggio pieno dopo due giornate nel girone A di Promozione. E, come da pronostico, in testa alla classifica c’è la, con sei punti, in compagnia di Villa San Martino e Tavullia Valfoglia. Per i leoncelli quattro reti realizzate e nessuna subita, reduci da una vittoria sabato sul campo del Sant’Orso "in una partita importante, contro una squadra forte che ha ambizioni - fa sapere l’allenatore della, Igor-. Rispetto alla precedente partita abbiamo fatto un passo in avanti. Unadadei, con possesso palla, non concedendo niente agli avversari. Sono soddisfatto, perché ho visto attenzione, motivazioni e fame di raggiungere la vittoria". Laè stata l’unica delle ’nostre’ a conquistare i tre punti nel fine settimana. Il Marina è tornato invece con un solo punto dall’ostico campo della Fermignanese.