Industria tessile tossica | l’uso di sostanze chimiche e coloranti

(Di martedì 17 settembre 2024) L’non è più quella di una volta. E non si tratta solo di un luogo comune. Chi acquista oggi un maglione prodotto dalle multinazionali dell’abbigliamento si è rassegnato al fatto che non durerà molto a lungo rapportato a quello dei propri nonni. Ma il problema oggi non riguarda più soltanto la resistenza dei tessuti, ma anche la qualità e la tossicità dei capi che indossiamo. Diventati pericolosi non solo per l’ambiente ma per la salute umana./ FOTO ANSALo sviluppo e l’introduzione intorno a metà Novecento, in pieno boom del consumismo, di fibre sintetiche, ha via via cambiato drasticamente le cose. Il risultato è stato una riduzione sostanziale dei costi di produzione e quindi del prezzo finale del capo, ma a scapito della durata e della tossicità nonché della qualità dei tessuti.