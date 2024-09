Il sopralluogo nei cantieri | Itt Pascal altri due anni di disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) "Questa zona nella quale si affaccia il ‘campus’ di una importante fetta degli istituti superiori cittadini, diventerà un bellissimo giardino". C’è da credere sulla parola al sindaco di Cesena, nonché presidente della Provincia, Enzo Lattuca che ieri mattina in occasione del primo giorno dell’anno scolastico ha passato in rassegna l’avanzamento dei lavori nell’area dell’Iti. Perché in effetti per ora in quel giardino ci sono un cantiere in pieno svolgimento, un prefabbricato che ospita quattro classi dell’Istituto Versari Macrelli, transenne e auto parcheggiate dove c’è posto. Serviranno 24 mesi di tempo - l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027 - per vedere il quadro cambiare radicalmente, con la piena fruibilità degli spazi dell’Iti, che consentiranno di archiviare a cascata l’emergenza aule.