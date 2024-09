Il sogno di Valentina | Regaliamo felicità in un ex magazzino E non è certo poco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) How long is now? Come stava scritto sul Tacheles di Berlino. Quanto è lungo questo nostro tempo presente? La risposta sfiora il mistero. Ma breve o lungo che sia, fACTORy32 ha deciso di trasformarlo nel proprio terreno di indagine. Di ragionarci con calma. Intitolando la nuova stagione “Now”: adesso. Che peraltro è concetto irrimediabilmente teatrale. Si ricomincia dunque nell’exdi tappeti di via Watt. Ora palcoscenico vivacissimo, fondato e diretto daPescetto. Che qualche tempo fa ha inseguito il propriodi bambina. E ha fatto bene. Sesto anno di vita. Tredici spettacoli. Partendo il 18 ottobre da “Casa di bambola. Parte 2” di Lucas Hnath. E poi la consueta, corposa proposta di corsi. Per adulti e bambini., perché “Now”? "Siamo un teatro molto giovane, per gusto e per anagrafe. Lavoriamo da sempre sul contemporaneo.