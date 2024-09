Il mio mondo divino oltre i bluff | Io allergica a prezzi folli e aste

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Con un background che spazia da wine ambassador a scrittrice e opinionista tra carta e web, Cristiana Lauro incanta gli appassionati con il suo stile unico e la capacità di comunicare la cultura del vino in modo ironico e coinvolgente. Col suo ultimo libro “Wine not? Racconti di enofanatismo”, Pendragon, esplora dinamiche e peculiarità di questo, regalandone ai lettori un ritratto vivace e ironico. Com’è nato l’amore per il vino? "Al divertimento delle discoteche romane preferivo enoteche e wine bar come Il Goccetto Vini e Oli, Trimani o Enoteca Ferrara. Luoghi che hanno irradiato la cultura del vino e mi hanno fatto scoprire una passione che nel tempo sono riuscita a trasformare in lavoro. Il Goccetto Vini e Oli era un covo di appassionati dove si poteva degustare aumani.