Grillo risponde a Conte | Demolisci i presidi democratici del M5s valuto se sottoporre le tue minacce agli organi interni Miei compensi congrui

(Di martedì 17 settembre 2024) Difende i contratti che lo legano ai 5 stelle, considera “” i suoie accusa ancora Giuseppedi voler stravolgere “l’identità e i valori del Movimento”. L’ennesima replica di Beppearriva sottoforma di lettera indirizzata al “caro Giuseppe” e pubblicata dal sito de Il Foglio. Il fondatore e il presidente dei 5 stelle non si parlano più, ma continuano a litigare a distanza, a colpi di post, missive e mail. Tutti diffuso a mezzo stampa. Dopo gli ultimi attacchi di, contrario all’Assemblea costituente del Movimento che potrebbe cambiare nome, simbolo e pure la regola sul limite dei due mandati per gli eletti,aveva risposto inviando una pec con cui comunicava la possibilità di sospendere i contratti che legano il fondatore al M5s, compreso quello da 300mila euro l’anno per la comunicazione.