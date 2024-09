Festa Dei 35 Anni Di Cronaca Di Topolinia 12 E 13 Ottobre | Programma Ufficiale

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) La grandedel 35ennale si svolgerà Sabato 12 e Domenica 13come di consueto a Rivoli (TO) con unricco di: ospiti eccezionali, albi e gadget inediti.SABATO 122024 Sabato 12aperitivo con ritrovo alle 17 al Club del Fumetto per il ritiro di gadget e disegni degli autori e Cena al Ristorante Bellarium con menù dedicato alla “Pinsa Gourmet” e serata musicale dove si potrà cantare e ballare. Quote di partecipazione: adulti singoli € 50, adulti con accompagnatore (familiare) € 45 cad. La partecipazione dà diritto a un gadget a scelta tra quelli proposti in omaggio, 2 per chi paga l’intera quota entro il 15 settembre . Ragazzi dai 2 ai 14non compiuti (menù bimbi) € 25. Famiglie di almeno 3 persone SCONTO di € 2,50 a persona.