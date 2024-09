F1 i precedenti della Ferrari a Singapore Dopo aver fatto poker nel 2023 le Rosse caleranno la ‘Scala Reale’?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Oramai, il Gran Premio diè diventato una piccola tradizione del calendario di Formula Uno. L’appuntamento nella città stato del sud-est asiatico può vantarsi di essere la “gara in notturna” originale, quella che ha dimostrato come fosse possibile correre anche by night, aprendo al Circus nuovi orizzonti. La, tutto sommato, ha un buon rapporto con Marina Bay. Certo, ci sono ricordi molto dolorosi, su tutti l’epocale patatrac alla partenza del 2017. Cionondimeno, la Scuderia di Maranello ha raccolto 4 successi. Tanti quanti Red Bull e Mercedes. Non si tratta di una dinamica banale, se si considera come l’evento sia nato nel 2008. Il dato curioso è che le affermazioni del Cavallino Rampante seguono una cadenza quasi quadriennale.