Esplosione cercapersone così un hacker può trasformare il pager in una bomba

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – “L’operazione di alto livello e l’attacco è assolutamente innovativo. Due le ipotesi, la prima è un attaccoclassico al server deiche ha indotto istessi ad un superlavoro, surriscaldando la batteria fino a farla esplodere. La seconda è una alterazione all’origine del dispositivo, attraverso un malware che, opportunamente attivato da un messaggio, lo predisponeva a innescare su comando il superlavoro della batteria fino a provocare l’”. E’ questa, a caldo, l’opinione di Luca Bechelli, cyber security advisor, dal 2007 membro del comitato tecnico scientifico del Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, sull’dei) in dotazione di Hezbollah, in Libano e Siria.