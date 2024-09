Enzo Bambolina al GF al posto di Lino Giuliano? Lui fa una confessione

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Oltre al danno, la beffa?, dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello a causa della frase omofoba scritta dopo la provocazione dell’esponente di TikTok, potrebbe essere sostituito proprio da lui nel programma? A rompere il silenzio sulla faccenda è stato direttamente lo tiktoker nel corso di un’intervista. Ecco cosa è emerso.fa unasul Grande Fratello In tanti ritengono che a causare la squalifica didal GF sia stato. Quest’ultimo potrebbe aver avuto sin dal principio una strategia per far in modo che il napoletano venisse allontanato dal programma. Conoscendo il suo carattere fumantino, infatti, potrebbe averlo provocato di proposito, conscio che la reazione sarebbe stata immediata e netta. Proprio per tale ragione,è stato preso di mira sui social.