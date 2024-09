‘Dune 3’ il regista Villeneuve spiazza i fan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) I fan della saga’ devono mettersi il cuore in pace. A quanto pare, infatti, manca ancora parecchio prima che possano tornare al cinema per vedere il terzo capitolo dell’adattamento cinematografico dei romanzi di Frank Herbert. Di questo e altro ha parlato ildei primi due film di’, Denis, ai microfoni del podcast ‘Little Gold Men’ di ‘Vanity Fair’. Dittico, non trilogia Nel corso dell’intervista rilasciata al podcast di ‘Vanity Fair’,ha spiegato che, per lui, i primi due film rappresentano un dittico, essendo, nell’insieme, l’adattamento dell’intero primo libro della saga. “Se realizzerò il terzo, attualmente in fase di scrittura, non sarà una trilogia” ha dichiarato il cineasta. E ha aggiunto: “Se tornerò su questo universo, sarà per creare qualcosa di nuovo, con una propria identità”.