Draghi a Strasburgo sfida Francia e Germania | All’Europa serve un debito comune a rischio c’è la libertà

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) “Siamo tutti ansiosi per il futuro dell’Europa. Nel tempo diventeremo inesorabilmente meno sicuri e meno prosperi, quindi meno liberi di decidere del nostro destino. Il rapporto non riguarda solo la competitività, ma il futuro dell’Europa”, ha detto l’ex presidente della Bce Mario, presentando il suo rapporto sul futuro della competitività dell’Europa agli eurodeputati, ae gli obiettivi della Ue “E’ necessario realizzare gli obiettivi che sono critici per la nostra futura competitività e che e sottolineiamo che abbiamo già concordato tutti su questi obiettivi. Quindi se ci si oppone alla costruzione di un vero mercato unico, all’integrazione del mercato dei capitali e all’emissione di, ci si oppone ai nostri nuovi obiettivi”, ha aggiunto, presentando il suo Rapporto sul futuro della competitività europea alla plenaria.