Chi è Anna Lou Castoldi concorrente di ‘Ballando con le stelle’

(Di martedì 17 settembre 2024) Quest’annocon lepartirà in anticipo rispetto alla consueta programmazione prevista per il mese di ottobre inoltrato. A distanza di una settimana dall’esordio della nuova edizione di “Tu sì que vales” – in onda su Canale 5 da sabato 21 settembre – Milly Carlucci farà scendere in pista il cast completo del suo show che durerà fino a pochi giorni prima di Natale. Tra rumors e indiscrezioni varie, si è completato l’elenco dei 12 vip pronti a mettersi in gioco (o in ballo, forse è più adatto). Ecco chi ci sarà: Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Tommaso Marini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Furkan Palali, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e la giovaneLou, figlia di Morgan e Asia Argento. Proprio quest’ultima è stata l’ultima presenza annunciata nel programma di Rai 1.