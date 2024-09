Camorra | riciclavano i soldi del clan dei Casalesi sequestro della DDA di Firenze

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 17 settembre 2024) Grosseto. La Direzione Distrettuale AntimafiaProcura di, avvalendosi di militari dei comandi provincialiGuardia di Finanza die Vicenza, ha eseguito un decreto dipreventivo diretto, e anche per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale del capoluogo toscano, nei confronti di dieci indagati e di una società operante nel settore edile con sede a Grosseto, relativamente a disponibilità finanziarie su conti correnti e beni immobili fino all’occorrenza di 782.191,27 euro, per i reati di “impiego di denaro e utilità di provenienza illecita”, “bancarotta fraudolenta”, nonché per la disciplina“responsabilità amministrati degli enti”.