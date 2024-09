Bomba d’acqua nel Salernitano | allagamenti e disagi scatta l’allarme ad Atrani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Unasi è abbattuta nel pomeriggio di oggi sulla provincia di Salerno, causandoin diverse zone. Particolare apprensione si è registrata nella costiera amalfitana, dove adil torrente Dragone si è ingrossato a causa delle forti piogge. Il sindaco di, Michele Siravo, ha immediatamente attivato il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all’emergenza, allertando i cittadini. Allarme e misure di sicurezza ad“Abbiamo suonato il primo allarme”, ha dichiarato Siravo, “invitando cittadini e turisti a non sostare nelle zone più a rischio, come il tratto tombato e la piazza”. La situazione è stata costantemente monitorata, con la rimozione delle auto presenti nelle aree critiche, per garantire la sicurezza di tutti. Fortunatamente, al momento si registra un miglioramento.