World Clean Up Day il 22 settembre a San Giorgio del Sannio cittadini in strada per tutelare l’ambiente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Educare per preservare: proteggiamo insieme il nostro PAESE!” è lo slogan per la Giornata mondiale del pulito («Up Day ») organizzata dal Comune di Sandel, per Domenica 222024. Un’iniziativa che non vuole limitarsi alla sensibilizzazione ambientale ma intende anche coinvolgere, con l’obiettivo di creare una mobilitazione collettiva degli abitanti, nel caso specifico in particolare quelli di Sandel. L’appuntamento è in piazza Risorgimento alle ore 8:30 dove verrà consegnato un Kit a tutti i presenti, per poi partire con un percorso che toccherà Via Tommaso Rossi, Viale Aldo Moro, Via Aldo Moro, Viale Spinelli. Al termine del percorso ci si ritroverà tutti in piazza Risorgimento dove l’associazione Dolcemente omaggerà i presenti con le loro preparazioni dolci e salate.