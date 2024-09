Uomo disperso a Pulsano ritrovato vivo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Momenti di angoscia aper un 38enne di origini straniere che risultavadalla scorsa notte. L'era stato visto tuffarsi in mare senza fare più ritorno a riva. Ricerche continue da parte di guardia costiera e sommozzatori con la speranza di ritrovarlo. Speranza che non si è mai affievolita fino a qualche minuto fa, quando il 38enne è statoa poca distanza dal luogo in cui era scomparso. Versa in stato di ipotermia, ed è stato stabilizzato dai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'era il custode di Baia Serrone il cui chiosco è andato distrutto a seguito del violento incendio che ha devastato un mese fa marina di.