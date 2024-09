Siamo in tre | la star di Endless Love Neslihan Atagül svela la gravidanza da Silvia Toffanin

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 16 settembre 2024) Durante l’ultima puntata di Verissimo trasmessa il 14 settembre,hato che, protagonista di, è incinta. Entrando in studio, l’attrice ha confermato la notizia dicendo: Nonin due,in tre.ha rivelato che aspetta un maschietto e che il parto è previsto per marzo del prossimo anno, e di di vivere lacon serenità. Come volevare al marito Kadir Do?ulu la notizia L’attrice ha spiegato di aver inizialmente pensato di sorprendere suo marito con una grande rivelazione, ma alla fine ha scelto un approccio più naturale: È venuto tutto naturale, quella notteandati a letto, ho appoggiato la mia testa sul suo petto e gli ho detto: “Kadir ti devo dire una cosa importante”. E lui: “Dimmi amore mio'”. E così gli ho detto: “Sono incinta”. Abbiamo iniziato a ridere dalla gioia.