Serie C Girone B 4ª Giornata | Lucchese-Rimini 2-2 Pescara-Pianese 2-1 Risultati e classifica

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’Entella trova un coinquilino in vetta alla; è ilche, però, ha dovuto sudare e tremare fino all’ultimo prima di poter essere certo della vittoria contro una coriaceache era andata in vantaggio dopo nemmeno un giro di lancette nel corso del primo tempo. Con pazienza, agonismo e superiore tasso tecnico ill’ha ribaltata, prima pareggiando e poi trovando al minuto 93 il bacio della dea bendata che, a seguito di una maxi mischia nell’area ospite successiva a un corner, manda il pallone, dopo un paio di carambole, a sbattere sul corpo del difensore della, Pacciardi, e poi in rete. Ma l’eroe della serata è il portiere Plizzari che, con un intervento prodigioso, blinda vittoria e primo posto in graduatoria a fianco all’Entella.