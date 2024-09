Salvini con me meno sbarchi e morti ma sono alla sbarra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Dal primo agosto 2017 al 31 luglio 2018, con Marco Minniti del Pd al Viminale, glifurono 42.700. Dal primo agosto 2018 al 31 luglio 2019, con me al Viminale, glifurono 8.691. Dal primo agosto 2019 al 31 luglio 2020, con Luciana Lamorgese al Viminale (Prefetto gradito al Pd) glifurono 21.618.significano anchedispersi nel Mediterraneo. Con me, rispettivamente -95% e -55% rispetto all'era Minniti. Numeri che mi rendono orgoglioso. Da italiano, da politico e da padre di famiglia. Eppure,finito". Lo scrive il vicepremier Matteonell'aggiornamento del libro 'Controvento'. "Una nave spagnola - scrive nel suo libero il leader della Lega - di una ong spagnola si dirige verso un punto preciso del Mediterraneo, davanti alle coste libiche, per intercettare un barcone carico di immigrati.