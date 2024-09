Race for the Cure 2024 a Bologna | il programma e quando sarà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre– Tre giornate all’insegna della prevenzione dei tumori senologici, ginecologici, della pelle e patologie della tiroide. Dal 20 al 22 settembre si terrà la 18esima edizione difor the. Inaugurazione e taglio del nastro sono previsti per venerdì 20 alle 12 ai Giardini Margherita. "Komen Italia è felice di festeggiare i 18 anni di presenza ae di dedicare ampio spazio alla promozione della salute femminile con il Villaggio dellafor theche, con le sue numerose specialità mediche, è un esempio concreto di offerta medico-diagnostica e un invito a conoscere sempre meglio le migliori strategie di prevenzione" dice Daniela Terribile, Presidentessa di Komen Italia. IlCome ogni anno, all'interno del Villaggio della Salute saranno offerte consulenze ed eseguite visite cliniche in diverse specialità.