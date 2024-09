Raccolta firme finalizzata ad illuminare la ‘Ciclabile del mare’ a Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

16 settembre 2024 – Unaper sottoscrivere la petizione con la quale si chiede al Comune didila pistadel, quella che porta dal Pala De Andrè a Punta Marina. A promuoverla, dopodomani (mercoledì 18) dalle 15 alle 19 in piazza del Popolo, saranno i volontari della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta). Scopo della petizione è incentivare l'uso della bici per raggiungere il mare, e anche il centro commerciale 'Teodora', anche di sera e di notte da parte di residenti e di turisti. Quindi si chiede al Comune di predisporre un progetto esecutivo per realizzare l'illuminazione delladelnei tratti dove ora l'illuminazione è assente o carente.