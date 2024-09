Rabiot ha trovato finalmente squadra giocherà nel Marsiglia

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il centrocampista francese e Campione del Mondo con la sua Nazionale nel 2018 non è più uno svincolato di lusso. Adrienha difattiaccettando la corte dell’Olympique. Non proprio una primissima scelta per l’ex giocatore della Juventus considerato quali erano le sue aspettative ad inizio estate.HA: ILLO ANNUNCIA Dopo aver rifuitato la proposta di rinnovo della Juventus, e detto no a diverse trattative con un paio di club di prestigio,ha optato per il ritorno in patria, dopo l’esperienza al Psg, per non rischiare di rimanere fermo e perdere la possibilità di giocare in Nazionale. L’ha spuntata ilgrazie al pressing del proprio direttore sportivo, Mehdi Benatia, capace di vincere le resistenze soprattutto economiche del giocatore e della sua madre procuratrice.