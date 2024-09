Pairetto sbaglia cartellini e timing | la moviola di Monza-Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lucaha diretto. L’arbitro, nonostante sia stata una partita piuttosto tranquilla, hato alcune cose tradi fischio. GESTIONE BALLERINA –è terminata 1-1 al Brianteo. A dirigente la partita Lucadella sezione di Torino. Il Corriere dello Sport ha appena fatto la suadella partita, dando un 5,5 al direttore di gara. In particolare, il quotidiano romano si concentra sulla gestione deito quello a Denzel Dumfries nel secondo tempo. L’olandese, ammonito per proteste, aveva subito pochi secondi prima un fallo per reiterata trattenuta da parte di Carboni. Se magari lo avesse fischiato, Dumfries non si sarebbe lamentato. Manca poi un’ammonizione anche a Daniel Maldini, per fallo su Carlos Augusto nella prima frazione di gioco.