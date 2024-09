Oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 settembre 2024) ARIETE – Shiva pigliatutto! Continua il periodo favorevole, felice e fortunato per voi dell’Ariete e continua anche questacon alcune notizie e novità straordinarie. Parto col dire che siete nella Top5 dei segni più fortunati, come non capitava da tempo, e questo significa solo una cosa: sarà unaall’insegnafelicità. Ebbene sì, in quasi tutti i giorni di questasarete accompagnati da una luna buona e da un bel po’ di fortuna. Approfittate di questo periodo fortunato per cambiare tutto. In meglio. Finalmente. E per cambiare questa vita monotona. E’ questo il momento giusto, non lasciatevelo sfuggire. Solo così potrete vivere la vita che avete sempre sognato, fare il lavoro per cui siete portati e amare la persona che vi portate nel cuore. Perché vi dico tutto ciò? Perché questasarà pazzesca in tutti gli ambiti.