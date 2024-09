Non è un paesaggio per teddy bear | la doppia faccia e minaccia degli orsi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Noi plantigradi siamo divisivi. Così si dice, no? Divisivi. Il motivo è semplice. Glisono animali double-face. Sono gli orsetti pucciosi dei ricordi infantili, icon le zampotte e con gli occhi di vetro; sono amatissimi dagli animalisti da divano e dagli ecologisti di città. Al tempo stesso sono animali pericolosi, dalla forza sovrumana; non temono nulla e nulla riesce ad allontanarli; molta gente in Trentino ha paura di trovare in cortile l’animalaccio in atto di rovistare nell’immondizia: l’orso è molto, ma davvero molto, più pericoloso di un cinghiale o di un lupo. I turisti cominciano a disertare le zone infestate.